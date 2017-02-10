(Görüntülü Haber) Edirne’de çocukları hırsızlıkta kullanan 3 kişi tutuklandı
EDİRNE’de polisin düzenlediği operasyonda iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 kişinin, çocukları da hırsızlıkta kullandıkları ortaya çıktı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık...
10 Şubat 2017 Cuma 16:45
EDİRNE’de polisin düzenlediği operasyonda iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 kişinin, çocukları da hırsızlıkta kullandıkları ortaya çıktı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sabuni ve Babademirtaş Mahallesi’nde 5 işyerinden motosiklet, bilgisayar, televizyon, ayakkabı, kuaför malzemesi, köpek tasması ve nakit para çaldıkları tespit edilen B.D., O.D. ve A.T.’yi takibe aldı. Ekipler, 3 şüphelinin yaşı 18’den küçük U.S. ve K.C.B.’yi de hırsızlık yapmak amacıyla kullandıklarını tespit etti. Polis, 5 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. İşyerlerinden yapılan hırsızlıklar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen hırsızlıkta kullanılan U.S. ve K.C.B. adlı çocuklar serbest bırakılırken; B.D., O.D. ve A.T. tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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