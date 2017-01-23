Engin ÖZMEN/EDİRNE, () - EDİRNE’de FETÖ soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı tespit edilen aralarında emniyet müdürü ve komiserlerin de bulunduğu 12 polis ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde haberleşmeyi sağladığı öne sürülen cep telefonu uygulaması 'ByLock'u kullandığı tespit edilen, aralarında emniyet müdürü ve komiserlerin de bulunduğu 12 polis gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye getirilerek savcılık sorgusuna alındı. Soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber) Edirne’de ‘ByLock’ kullandığı belirlenen 12 polis gözaltına alındı
Engin ÖZMEN/EDİRNE, () - EDİRNE’de FETÖ soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı tespit edilen aralarında emniyet müdürü ve komiserlerin de bulunduğu 12 polis ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü...
23 Ocak 2017 Pazartesi 16:40
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