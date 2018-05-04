(Görüntülü Haber) Edirne ve Tekirdağ'daki trafik kazaları Mobese kameralarında

Ünsal YÜCEL EDİRNE,( Edirne ve Tekirdağ kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, emniyet müdürlüklerinin Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Edirne ve Tekirdağ'da, dikkatsiz sürücülerin kaza anları Mobese kameraları tarafından görüntülendi. Özellikle bazı araç sürücülerinin dikkatsizlik nedeniyle kavşaklarda kazaya sebebiyet verdiği görüldü.