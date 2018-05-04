Ünsal YÜCEL EDİRNE,( Edirne ve Tekirdağ kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, emniyet müdürlüklerinin Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Edirne ve Tekirdağ'da, dikkatsiz sürücülerin kaza anları Mobese kameraları tarafından görüntülendi. Özellikle bazı araç sürücülerinin dikkatsizlik nedeniyle kavşaklarda kazaya sebebiyet verdiği görüldü.
(Görüntülü Haber) Edirne ve Tekirdağ'daki trafik kazaları Mobese kameralarında
Ünsal YÜCEL EDİRNE,( Edirne ve Tekirdağ kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, emniyet müdürlüklerinin Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Edirne ve Tekirdağ'da, dikkatsiz sürücülerin...
04 Mayıs 2018 Cuma 11:46
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