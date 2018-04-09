(Görüntülü Haber) Edirne'deki fuhuş operasyonuna 9 gözaltı daha
EDİRNE'de daha önce 5 şüphelinin tutuklandığı fuhuş soruşturması kapsamında 9 kişi daha 'fuhşa aracılık' iddiasıyla gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta düzenlenen...
09 Nisan 2018 Pazartesi 13:33
EDİRNE'de daha önce 5 şüphelinin tutuklandığı fuhuş soruşturması kapsamında 9 kişi daha 'fuhşa aracılık' iddiasıyla gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden, 1'i kadın 5'i tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Soruşturma kapsamında fuhuş yapan kadınlara aracılık yaptığı öne sürülen 9 kişi daha gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelileri elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki soruşturmaları sürüyor.
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