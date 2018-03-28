TAŞKIN RİSKİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Edirne ve Bulgaristan'daki aşırı yağışların ardından debilerindeki aşırı yükselme sonucunda Meriç ve Tunca nehirlerinin suyu Meriç Köprüsü öncesi ve sonraki mevkiilerinde birleşmişti. Yaşanan büyük risk, muhabiri tarafından havadan görüntülendi. Haber-Kamera: Ali AKSOY ()
(Görüntülü Haber) Edirne'de nehirlerde 'kırmızı taşkın alarmı' sürüyor (4)
TAŞKIN RİSKİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Edirne ve Bulgaristan'daki aşırı yağışların ardından debilerindeki aşırı yükselme sonucunda Meriç ve Tunca nehirlerinin suyu Meriç Köprüsü öncesi ve sonraki mevkiilerinde birleşmişti....
28 Mart 2018 Çarşamba 18:37
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