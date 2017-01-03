Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY / EDİRNE, () - EDİRNE'de geçen 7 Haziran genel seçimlerinde HDP'den 3'üncü sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Sedat Zımba, sosyal medyadaki sayfasında terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. HDP'den 7 Haziran 2015 seçimlerinde Edirne'den 3'nücü sıradan milletvekili adayı gösterilen Sedat Zımba, başkasının sosyal medyaya yüklediği ve DEAŞ'ın Türk askerini yaktığı öne sürülen bir videoyu paylaştı. Altında PKK'ya yönelik yorumlarda bulunan videonun paylaşılması üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zımba'yı gözaltına aldı. Evinde arama yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen Zımba, emniyetteki işlemlerinin ardından 'terör propagandası yapmak' iddiasıyla Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber) Edirne'de HDP'li eski vekil adayına 'terör' gözaltısı
Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY / EDİRNE, () - EDİRNE'de geçen 7 Haziran genel seçimlerinde HDP'den 3'üncü sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Sedat Zımba, sosyal medyadaki sayfasında terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına...
03 Ocak 2017 Salı 16:27
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