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(Görüntülü Haber) Edirne'de emekli polis beylik tabancasıyla intihar etti

Ali Can ZERAY/EDİRNE,() - EDİRNE'de, Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olan 41 yaşındaki Mehmet Erol, çamlık alanda beylik tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken...

Ali Can ZERAY/EDİRNE,() - EDİRNE'de, Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olan 41 yaşındaki Mehmet Erol, çamlık alanda beylik tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken bir süre önce emekli olan polis memuru Mehmet Erol, Şükrüpaşa Mahallesi Şerif Bilgen Caddesi üzerindeki ağaçlık alanda beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen polis ekipleri Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Erol'un bir süre önce annesini kaybettiği, eşiyle de boşanması nedeniyle girdiği bunalım sonucu intihar ettiği tahmin ediliyor. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Erol'un cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi moruna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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