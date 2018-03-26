(Görüntülü Haber) Edirne'de aşırı yağışlar su baskınlarına neden oldu (2)

EDİRNE-KIRKLARELİ YOLU KAPANDI
Edirne'de aşırı yağışların ardından Oğulpaşa deresinin taşması sonucu, sel sularının yolun üzerine akması nedeniyle Edirne-Kırklareli karayolu (D-20) trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri Kırklareli istikametine İskender Köyü girişinden itibaren yolu kapatarak gelen araçları alternatif yollara yönlendirdi. Karayolları yetkilileri, taşan dere sularının yolun üzerinden aktığını ve yolun gece boyunca trafiğe kapalı tutulacağını belirtti.
EDİRNE-KIRKLARELİ YOLU KAPANDI