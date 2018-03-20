(Görüntülü Haber) Eczaneyi kundakladılar
ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından benzin dökülüp, ateşe verilen eczanenin depo kısmında, maddi zarar meydana geldi. Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde meydana...
20 Mart 2018 Salı 09:20
ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından benzin dökülüp, ateşe verilen eczanenin depo kısmında, maddi zarar meydana geldi. Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde meydana geldi. Gece sese ve dumana uyanan Suriyeli aile, dışarı çıktıklarında evlerinin yanındaki eczanenin deposunun yandığını, sokaktan da birilerinin kaçarak uzaklaştığını görünce itfaiye ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, eczanenin yakınında biri boş, diğeri benzin dolu iki pet şişe bulundu. Maddi zarar neden olan yangının ardından yapılan ilk incelemede eczanenin deposunun benzin dökülerek kundaklandığı belirlendi.
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