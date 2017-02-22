(Görüntülü Haber) Eczaneden bilgisayar hırsızlığı kamerada
ADIYAMAN’da, Murat Deniz T.'nin kapısını zorlayarak girdiği eczaneden bilgisayar çaldığı anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah eczaneye gelen işyeri...
22 Şubat 2017 Çarşamba 23:09
ADIYAMAN’da, Murat Deniz T.'nin kapısını zorlayarak girdiği eczaneden bilgisayar çaldığı anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah eczaneye gelen işyeri sahibi, kapının açık olduğunu ve bilgisayarının yerinde olmadığını fark edince polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası kayıtlarından bilgisayarı çalan kişinin Murat Deniz T. olduğunu belirledi. Polis, kent merkezindeki evinde Murat Deniz T.'yi gözaltına aldı. Çalınan bilgisayar sahibine teslim edilirken, şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.