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(Görüntülü Haber) Düzce'de uyuşturucu çetesine operasyon: 6 tutuklama

Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, () - DÜZCE'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı nöbetçi mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri kent...

Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, () - DÜZCE'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı nöbetçi mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi, Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi ve Orhangazi Mahallesi civarında uyuşturucu satıcılarını takip etti. Teknik ve fiziki takip sonucu çete elebaşı E.Ö. ile R.S., M.Z., F.Ç., M.U., M.Z., G.Z. ve A.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde narkotik köpeği 'Shadow' ile yapılan aramalarda satışa hazır 95 gram bonzai, 32.2 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 705 lira ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Çete elebaşı E.Ö. ile R.S., M.Z., F.Ç., M.U. ve M.Z., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla nöbetçi mahkemece tutuklandı. G.Z. ve A.H. .ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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