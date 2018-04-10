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(Görüntülü Haber) Düzce'de sis kazası: 1 ölü

DÜZCE'de, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü karayolunda hafif ticari aracın önce önündeki otomobile, ardından da bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü. Kaza, saat 04.00 sıralarında, TEM Otoyolu Üçköprü mevkiinde...

DÜZCE'de, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü karayolunda hafif ticari aracın önce önündeki otomobile, ardından da bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, TEM Otoyolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Cemal Ünver yönetimindeki 34 AT 5861 plakalı hafif ticari araç, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, önce önünde ilerleyen Tolga Kaya yönetimindeki 06 KN 364 plakalı otomobile, ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sırasında hafif ticari araçtan fırlayan Hüseyin Ünver (46), olay yerinde yaşamını yitirdi.

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