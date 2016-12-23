(Görüntülü Haber) Düzce'de otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 12 yaralı
DÜZCE'de, otomobil ile öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, Günbaşı Köyü mevkisinde meydana geldi. Ender Bakaç yönetimindeki 81 DV 686 plakalı otomobil, karşıdan gelen Mehmet Faruk Kazan'ın kullandığı...
23 Aralık 2016 Cuma 17:18
DÜZCE'de, otomobil ile öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, Günbaşı Köyü mevkisinde meydana geldi. Ender Bakaç yönetimindeki 81 DV 686 plakalı otomobil, karşıdan gelen Mehmet Faruk Kazan'ın kullandığı 81 S 1000 plakalı ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı. Serviste bulunan yaşları 7 ile 9 arasında değişen 11 çocukla, otomobil sürücüsü Ender Bakaç hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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