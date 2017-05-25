Tem otoyolunun Düzce kesimi Gümoşova Yeşilyayla mevkiinde otomobil emniyet şeridinde duran tıra ardından da bariyerlere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 1 kişi yaralandı
(Görüntülü Haber) Düzce' de kaza;4 ölü
Tem otoyolunun Düzce kesimi Gümoşova Yeşilyayla mevkiinde otomobil emniyet şeridinde duran tıra ardından da bariyerlere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 1 kişi yaralandı
25 Mayıs 2017 Perşembe 10:24
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.