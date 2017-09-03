(Görüntülü Haber) Düzce'de kaza: 11 aylık bebek öldü, 5 yaralı

DÜZCE'de bayram ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, önce önündeki otomobile, ardından refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan 11 aylık bebek öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, dün gece D-655 karayolunda Yaka Köyü mevkisinde meydana geldi. Düzce merkeze bağlı Düzköy Köyü'ndeki yakınlarını ziyaret ettikten sonra ailesiyle Düzce'deki evlerine dönüş için yola çıkan 37 yaşındaki Ramazan Toramanoğlu'nun kullandığı 54 NA 745 plakalı otomobil, önde giden Pelin S. yönetimindeki 34 BZ 5414 plakalı otomobile çarparak kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durdu. Hurdaya dönen araçta sürücü Ramazan, eşi 33 yaşındaki Zerrin, çocukları 11 yaşındaki Tahir, 7 yaşındaki Bünyamin ve 11 aylık İsmail Toramanoğlu ile yeğeni 8 yaşındaki Talha Duran yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. 11 aylık İsmail Toramanoğlu, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.