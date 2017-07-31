(Görüntülü Haber) Düzce'de iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı
DÜZCE'de, 45 yaşındaki Alaattin İşbarak, çalıştığı inşaatın 2'nci katında iskeleden düşerek yaralandı. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki apartman inşaatında çalışan Alaattin İşbarak, 2'nci katta iskelede sıva yaparken dengesini...
31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:12
DÜZCE'de, 45 yaşındaki Alaattin İşbarak, çalıştığı inşaatın 2'nci katında iskeleden düşerek yaralandı. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki apartman inşaatında çalışan Alaattin İşbarak, 2'nci katta iskelede sıva yaparken dengesini yitirince düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düşen İşbarak yaralandı. 112 Acil Servis ekibinin müdahale ettiği İşbarak, daha sonra ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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