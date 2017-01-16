(Görüntülü Haber) Düşen kargo uçağı Muğla'ya ateş düşürdü

KIRGIZİSTAN'ın başkenti Bişkek'e iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağında yaşamını yitiren 4 mürettebattan birinin Muğlalı 40 yaşındaki Melih Aslan olduğu anlaşıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan, geçen 14 Aralık'ta kalkan TC-MCL tescilli Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağı önce, Kazakistan'ın başkenti Astana aktarmalı olarak Hong Kong'a uçtu. Burada uçağı, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanı (load master) Melih Aslan ve Teknisyen İhsan Koca teslim aldı. Kargosunu alan uçak, yerel saatle bugün 01.10'da Hong Kong'tan Bişkek'e gitmek üzere tekrar havalandı. Uçak Türkiye saati ile 04.45'te Bişkek Havalimanı'na inişi sırasında düştü. Düşen uçakta yaşamını yitiren dört mürettebatan birinin Muğlalı Melih Aslan olduğu belirtildi. Muğla'da esnaf Yiğit Dören, Facebook'taki hesabında, "Bu sabah saatlerinde düşen Türk kargo uçağının içinde görevli olan arkadaşım Melih Aslan'ın vefat haberini biraz önce almış bulunmaktayım. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir arkadaşı kaybettik. Mekanın cennet olsun Melih kardeşim Allah ailene ve geride kalanlarına sabırlar versin. Çok üzgünüm çok" paylaşımında bulundu. Acı haberin duyulması ile birlikte Aslan'ın Muğla'nın merkez Menteşe İlçesi'ndeki Akyol Mahallesi'ndeki baba evine, komşuları ve yakınları taziye ziyareti için geldi.