Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul Beylikdüzü'nde düşen helikopterin parçaları, olay yerinde yaklaşık 500 metre alana yayıldı Bir görgü tanığı ise olay anını, "Biz otururken bir şey 'pof' etti. Baktık bir parça arabaya düştü, diğeri buraya düştü. Helikopter orada bir döndü, bir barçayı hızla yola attı. Ondan sonra zaten alev, duman. Ben çarpmasını göremedim. Sadece parçanın geldiğini gördük biz. Zaten kule görünmüyordu" şeklinde anlattı
(Görüntülü Haber) Düşen helikopterin parçaları metrelerce uzakta
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul Beylikdüzü'nde düşen helikopterin parçaları, olay yerinde yaklaşık 500 metre alana yayıldı Bir görgü tanığı ise olay anını, "Biz otururken bir şey 'pof'...
10 Mart 2017 Cuma 15:00
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.