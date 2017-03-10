(Görüntülü Haber) Düşen helikopterin parçaları metrelerce uzakta

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul Beylikdüzü'nde düşen helikopterin parçaları, olay yerinde yaklaşık 500 metre alana yayıldı Bir görgü tanığı ise olay anını, "Biz otururken bir şey 'pof' etti. Baktık bir parça arabaya düştü, diğeri buraya düştü. Helikopter orada bir döndü, bir barçayı hızla yola attı. Ondan sonra zaten alev, duman. Ben çarpmasını göremedim. Sadece parçanın geldiğini gördük biz. Zaten kule görünmüyordu" şeklinde anlattı