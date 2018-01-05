(Görüntülü Haber) Durakta gizlenen güven timi, yankesiciyi suç üstü yakaladı

Canan ALTINTAŞ DİYARBAKIR,() DİYARBAKIR'daki otobüs duraklarında vatandaşların korkulu rüyası haline gelen yankesici, duraklarda gizlenerek önlem alan güven timleri tarafından suç üstü yakaladı. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye çıkarılan şüpheli E.T., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ve Güven Timleri halkın yoğun olarak bulunduğu otobüs duraklarında yankesicilik olaylarına karşı önlem aldı. Ekinciler Caddesi'ndeki durakta önlem alan güven timleri, şüpheli gördükleri kişileri göz takibine aldı. Durakta otobüs bekleyen bir kadının cebindeki telefonun yankesicilik yapılarak çalındığını fark eden, ekipler şüpheliyi suç üstü yakaladı. Geçmişte yapılan yankesicilik olayları ile ilgili MOBESE görüntülerini inceleyen polis, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli E.T.'nin, aynı yöntemle bir çok vatandaşın telefonunu çaldığını tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen E.T., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi