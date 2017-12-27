(Görüntülü Haber) Düğün magandası tüfekle dehşet saçtı: 5'i çocuk, 6 yaralı

GAZİANTEP'te cadde üzerinde düzenlenen düğününde 56 yaşındaki K.Ö. tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet ettiği 5'i çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis, 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu belirtilen K.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Olay, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Farabi Caddesi üzerinde birbirleriyle akraba iki ailenin düğünü sırasında K.Ö., pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, düğünde bulunan E.Ö. (11), Z.C. (17), H.H. (13), H.C. (32), H.Ö. (14) ve R.Ö.'ye (10) isabet etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 5'i çocuk 6 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili araştırma başlatan polis, tüfeği ateşleyen kişinin 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan ve 6 ayrı suç kaydığı bulunduğu belirtilen K.Ö. olduğu belirledi. Polis, şüpheli K.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.