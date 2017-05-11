(Görüntülü Haber) Düğün hazırlıkları yaparken şehit haberi geldi

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,() - HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde önceki gün operasyon sırasında mayına basarak ağır yaralanan 24 yaşındaki Çorumlu Uzman Çavuş Mustafa Ünal tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.



Önceki gün Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Çatalca Köyü Erdemli mezrasında arama tarama faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonda mayına basarak ağır yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans uçakla Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak bu sabaha karşı şehit oldu. Çorum'un Ortaköy İlçesi Karahacip Köyü nüfusuna kayıtlı olan şehidin ailesinin Ankara'da yaşadığı belirtildi. Şehidin acı haberi ise memleketindeki yakınlarına ulaştı.



4 AY ÖNCE NİKAH YAPTI



Şehit Uzman Çavuş Ünal’ın 2 yıl önce göreve başladığı ve 4 ay önce de Merve Aktaş ile resmi nikah kıyıp evlilik hazırlıkları yaptıkları belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Ünal'ın Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü olan 4 Eylül'de düğün yapmayı planladığı ifade edildi. Şehit Uzman Çavuş Ünal’ın annesi Nermiye Ünal ve kız kardeşi Ayşe Ünal’ı 1998 yılında trafik kazasında kaybettiği belirtildi.



Şehit Uzman Çavuş Mustafa Ünal'ın cenazesi bugün memleketi olan Karahacip Köyü'nde, ikindi namazına müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği ifade edildi.



