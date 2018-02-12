(Görüntülü Haber) Düğün evinde küçük kıza cinsel istismara kalkışan komşu çıktı

EVE MOLOTOFLA SALDIRDILAR Düğün evinde uyuyan 3 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanıp, il dışında bir cezaevinde hücreye kapatılan Sedat Keser'in evine, küçük kızın yakınları molotof ve taşla saldırdı. Evi yakmak isteyen öfkeli yakınlar, polis ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Ekiplerin, Keser'in evinin önünde 24 saat boyunca nöbet tutacağı belirtildi. Ailecek psikolojilerinin bozulduğunu söyleyen küçük kızın teyzesi Semiha Ö., "Yatak odasında, çıplak halde görünce, başına ekmek tahtasıyla vurduk. Kızımız, ameliyattan çıktı. Tek isteğimiz, bu cani idam edilsin" dedi. Anne Türkan Ç. ise olayın ardından psikolojik tedaviye alındı. Küçük kızın, ayrıca olay günü gelin ve damat ile dans ederken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. 'YAPTIĞIMDAN PİŞMANIM' Öte yandan ayakkabı boyacılığı ve hurdacılık yapan Sedat Keser, polise verdiği ifadesinde, "Ben davetli olmadığım halde düğüne gittim. Bu sırada alkollüydüm. Odada bizden başka kimse yoktu. Olayı gerçekleştirdim. Kız, olay sırasında ağlıyordu. Bu sırada başkaları, odaya girdi ve beni dışarı çıkarıp, karakola götürdüler. Yaptığımdan pişmanım" dedi