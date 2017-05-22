(Görüntülü Haber) Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Hakan ÇELİKBAŞ- Mücahit GÜREL/ TERME(Samsun), () - SAMSUN'un Terme İlçesi'nde bir minibüsün kırmızı ışıkta duran TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Minibüste bulunanların İstanbul'daki bir yakınlarının düğün törenine katıldıktan sonra memleketleri olan Ordu'ya döndükleri belirtildi. Kaza saat 12.00 sıralarında Samsun’un Terme İlçesi Samsun-Ordu Karayolu Evci Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Haydar Karayiğit yönetimindeki 34 EU 0257 plakalı minibüs, duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen Kerim Tekin'in kullandığı 42 YU 150 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Karayiğit'in annesi Bağdat Karayiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. 7 yaralı olay yerine çağırılan ambulanslarla Terme ve Ünye'deki Devlet Hastaneleri'ne götürülerek tedavi altına alındı. AIdı belirlenemeyen yaralı bir kadın ise olay yerine gelen helikopter ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüste bulunanların İstanbul'da bir yakınlarının düğün törenine katıldıktan sonra memleketleriOrdu Çaybaşı İlçesi'ne döndükleri belirtildi. TIR şoförü Kerim Tekin ise olay yerine gelen jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.