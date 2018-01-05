(Görüntülü Haber) Drone ile takip edilen tankerden 252 bin paket kaçak sigara çıktı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - MARDİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında drone ile takibe aldıkları bir LGP tankeri içerisinde piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan 252 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.



Mardin'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak operasyonda, hakkında istihbarat bilgisi alınan bir LPG tankeri takibe alındı. Havadan drone ile takip edilen tanker polis ekiplerinin kurduğu kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Aramada 1 milyon 250 bin lira değerinde gümrük kaçacağ sigara ele geçirildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kent genelinde sigara kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenlediği belirtilerek, "4 Ocak 2018 günü yapılan çalışmalar sırasında durdurulan bir LPG tankeri içerisinde yapılan aramada, tanker içerisine gizlenmiş vaziyette 252 bin 750 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü olan şahıs olay yerinde gözaltına alınmış olup, gerekli yasal işlem başlatılmıştır" denildi.