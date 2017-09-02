Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, () - ADANA'daki bir döviz bürosunun sorumlusu 39 yaşındaki Polat Dinibütün, yanlışlıkla bin euro fazla ödemeye yaptığı müşterisinden parayı geri getirmesini istedi. Polat Dinibütün'ün sorumlu olduğu döviz bürosuna 3 gün önce gelen bir müşteri, 20 bin liralık euro almak istedi. İşlem yapan Dinibütün, müşteriye yanlışlıkla bin euro fazla verdi. Kısa süre sonra hatasını anlayan Polat Dinibütün, döviz alıp ayrılan müşterisine ulaşamadı. Müşterinin bin euro'yu geri getirmesini isteyen Dinibütün, "Müşterimiz muhtemelen paranın fazla verildiğini anlamadı. Bizim hatamız. O sıra işler çok yoğundu. Kendisinden ricamız parayı bize iade etmesi" dedi.
(Görüntülü Haber) Dövizci, yanlışlıkla verdiği bin Euro'yu geri istedi
Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, () - ADANA'daki bir döviz bürosunun sorumlusu 39 yaşındaki Polat Dinibütün, yanlışlıkla bin euro fazla ödemeye yaptığı müşterisinden parayı geri getirmesini istedi. Polat Dinibütün'ün sorumlu olduğu...
02 Eylül 2017 Cumartesi 11:23
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