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(Görüntülü Haber) Döviz bürosunda silahlı ve kelepçeli soygun

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, bir döviz bürosu çalışanı kadının ellerini arkadan kelepçeleyen silahlı ve kar maskeli 2 kişi, 25 bin lira ve 8 bin euro alarak kaçtı. Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesindeki bir döviz...

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, bir döviz bürosu çalışanı kadının ellerini arkadan kelepçeleyen silahlı ve kar maskeli 2 kişi, 25 bin lira ve 8 bin euro alarak kaçtı. Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesindeki bir döviz bürosuna saat 09.00 sıralarında gelen spor giyimli silahlı ve kar maskeli 2 erkek şüpheli, döviz bürosu çalışanı Safiye G.'yi rehin aldı. Tek başına olan kadının ellerini arkadan kelepçeleyen şüpheliler kasadaki 25 bin TL ve yaklaşık 8 bin Euro'yu alarak, yaya olarak ara sokaklara kaçtı. Soyguncuların kaçması üzerine dışarı çıkan Safiye G., çevredeki esnaftan yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, çevre güvenliği aldı. Safiye G.'nin ifadesine başvuran polis, soyguncuların eşkali hakkında bilgi aldı, döviz bürosundaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı. Polis, Safiye G.'nin ellerindeki kelepçeleri parmak izi çalışması yaptıktan sonra çıkardı. Safiye G. polise verdiği ilk ifadesinde şüphelinden birinin elinde krom renkli, diğerinde siyah renk tabanca bulunduğunu, bir şüphelinin spor ayakkabı, kot pantolon ve kapüşonlu mont, diğerinin ise yine spor ayakkabı ve eşofman giydiğini söyledi. Olay sırasında Safiye G.'nin herhangi bir yara almadığı belirtildi.

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