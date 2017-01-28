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(Görüntülü Haber)Döner bıçaklı saldırgan, işyerinin önüne aracını park ettiği esnafı ağır yaraladı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da esnaf 43 yaşındaki Ramazan Akdeniz, işyerinin önüne otomobilini park etmesini istemediği 24 yaşındaki Serdar B. tarafından döner bıçağı ile ağır yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez...

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da esnaf 43 yaşındaki Ramazan Akdeniz, işyerinin önüne otomobilini park etmesini istemediği 24 yaşındaki Serdar B. tarafından döner bıçağı ile ağır yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Yüreğir İlçesi'nin Kozan Caddesi'nde çocuk kıyafetleri satan Ramazan Akdeniz, sabah saatlerinde işyerinin önüne gelen Serdar B. ile araç park etme yüzünden tartıştı. Bir anda tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Serdar B., bıçakla esnaf Ramazan Akdeniz'i yaralarken araya giren çevredekiler ve mağazada tezgahtarlık yapan genç kız kavgayı ayırmaya çalıştı. Serdar B.'nin bıçak darbeleriyle yaralanan Ramazan Akdeniz, işyerine kaçıp kapıyı kapatmaya çalıştı. Bir süre sonra tekrar dışarı çıkan Akdeniz'e bu kez Serdar B. dönerciden aldığı döner bıçağı ile saldırdı. Ağır yaralanan Ramazan Akdeniz, otomobille götürüldüğü hastanede ameliyata alınırken, polis kaçan Serdar B.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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