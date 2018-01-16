(Görüntülü Haber) Döner bıçaklı gasp şüphelileri yakalandı

MERSİN'de döner bıçakları ve demir çubuklarla bir akaryakıt istasyonunu basarak, çalışanı etkisiz hale getirdikten sonra 13 bin 300 lirayı alıp kaçan 4 şüpheliden 3’ü, polis tarafından yakalandı. Gasp anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Olay, 13 Ocak saat 03.15 sıralarında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı’ndaki bir petrol istasyonunda meydana geldi. Ellerinde döner bıçağı ve demir çubuk bulunan 4 kişi geldikleri petrol istasyonunda çalışan M.D.’yi etkisiz hale getirerek kasada bulunan 13 bin 300 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine soruşturma başlatan polis, gaspı Ö.D., UÇ., H.E ve Y.V.'nin yaptığını belirledi. Şüphelilerin evlerine operasyon yapan polis, Y.V., U.Ç. ile H.E’yi (17) gözaltına aldı. Sorguya alınan 3 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Polis, diğer şüpheli Ö.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. GASP ANI KAMERADA Öte yandan olay anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, ellerinde döner bıçağı ve demir çubuklarla petrol istasyonuna gelen zanlılar, istasyon çalışanını etkisiz hale getiriyor. Görevliden aldıkları anahtarla kasayı açan zanlılar, aldıkları paralarla olay yerinden hızla uzaklaşıyor.