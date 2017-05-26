(Görüntülü Haber) Domuz leşi, ceset paniğine neden oldu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, deniz kıyısında bulunan başsız domuz leşi, ceset paniğine neden oldu. Olay, bugün gündüz saatlerinde Poyraz Koyu yakınlarında meydana geldi. Koya yanaşan tur teknesindeki turistler, jandarmayı arayıp, kıyıya yakın noktada deniz dibinde ceset olduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri sevk edildi. Başı olmayan gövde, savcının talimatıyla denizden çıkarılıp, Bodrum Milta Marina'daki Sahil Güvenlik noktasına getirilerek cenaze aracına alındı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülen gövdenin domuza ait olduğu belirlendi. Domuzun ön ve arka ayaklarının bağlanarak denize atıldığı anlaşıldı. Domuz leşi, yapılan incelemenin ardından, ekipler tarafından belirlenen alana gömüldü.