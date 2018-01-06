(Görüntülü Haber) Domates yüklü TIR'da 57 kilo eroin bulundu
MERSİN'de polis tarafından domates yüklü bir TIR'da yapılan aramada, Irak'tan getirilerek Avrupa'ya gönderilmesi planlanan 56 kilo 957 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına...
06 Ocak 2018 Cumartesi 15:43
MERSİN'de polis tarafından domates yüklü bir TIR'da yapılan aramada, Irak'tan getirilerek Avrupa'ya gönderilmesi planlanan 56 kilo 957 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, istihbaratı değerlerinden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, domates yüklü bir TIR'ı takibe aldı. Aracı, merkez Akdeniz ilçesi D-400 Karayolu Deliçay mevkiindeki denetim noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada, dorsenin alt kısmına özel olarak yapılmış, sağlı ve sollu iki ayrı tünel şeklindeki zula tabir edilen gizli bölmede 112 paket halinde 56 kilo 957 gram eroin ele geçirdi. Irak'tan getirilerek Avrupa ülkelerine gönderilmesi planlanan eroinle ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.