Haber: Özgür DENİZ KAYA - İSTANBUL Maltepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dolmuş, yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra İSPARK’ın park alanına uçtu. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza saat 05.00 sıralarında, D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde meydana geldi. Muhammed Enes Gökdemir'in kullandığı dolmuşun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dolmuş, yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra İSPARK’ın park alanına uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Otoparka uçan dolmuştakilerin kaza sonrası kendi imkanlarıyla araçtan çıkmaları da görüntülere yansıyor.
(Görüntülü Haber) Dolmuşun otoparka uçma anı ve sonrasında yaşananlar
Haber: Özgür DENİZ KAYA - İSTANBUL Maltepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dolmuş, yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra İSPARK’ın park alanına uçtu. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza...
09 Mart 2018 Cuma 15:38
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