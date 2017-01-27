(Görüntülü Haber) Dolandırmaya çalıştığı kişi polis kimliği sorunca dövdü

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtıp, 'Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantınız var' diyerek dolandıran ve kendine polis kimliği soran kişiyi döverek kaçan A.K., polis tarafından yakalandı. Şanlıurfa'dan Sivas'a gelen 22 yaşındaki A.K., Kılavuz Mahallesi'nde oturan Ç.A. ve 4 Eylül Mahallesi'nde oturan H.K.'yı telefonla arayıp kendini polis olarak tanıttıktan sonra, 'FETÖ ile bağlantınız var' diyerek dolandırmak istedi. İncelenmek üzere evdeki paraların alınacağını belirten şüpheli A.K., Ç.A.'nın evinden 2 bin 800 lira para aldıktan sonra H.K.'nin evine gitti. KİMLİK SORAN KİŞİYİ DÖVDÜ H.K. ise parayı hazırladığını ancak A.K.'nin polis kimlik belgesini görmek istediğini söyledi. Şüpheli A.K. bunun üzerine H.K.'yı döverek olay yerinden kaçtı. Olaydan bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek polisi arayan Ç.A. ile H.K.'nın verdiği eşgaller doğrultusunda çalışma başlatıldı. Şüpheli A.K., şehirden ayrılmak için otobüs terminaline giderken Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.