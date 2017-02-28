(Görüntülü Haber) Dolandırıcıya altın ve parasını elleriyle teslim etti

ADANA'da 39 yaşındaki Nurten Yavuz, telefonla arayıp, "FETÖ soruşturmasında isminiz geçiyor" diyerek kendisini korkutan dolandırıcıya elleriyle altın ve paralarını teslim etti. Genç kadının evine kadar giren dolandırıcı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Merkez Yüreğir İlçesi Akıncılar Mahallesi'nde oturan Nurten Yavuz'u telefonla arayan dolandırıcılar, "Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasını yürütürken, sizin adınıza ulaştık. Darbeciler sizin adınızı kullanarak örgüte para aktarmışlar. Biz sizin bu olayla bağlantınız olmadığını biliyoruz ama yine de incelememiz lazım. Evde ne kadar altın ve para varsa, göndereceğimiz arkadaşa teslim edin. O arkadaş karakola götürüp inceleyecek, daha sonra en yakın mıntıka karakolundan teslim alacaksınız" diye konuştu. Nurten Yavuz, dolandırıcılara inanarak ev adresi verdi. Telefonla konuşarak gelen 35-40 yaşlarındaki dolandırıcı, Nurten Yavuz'a "Belediye temizlik işçisi olan eşinin FETÖ mensupları ile telefon konuşmalarına ulaştık. İstersen onları da sana dinletebiliriz" diyerek eve girdi. Nurten Yavuz'dan 15 çeyrek, 1 yarım altın, 5 bilezik ile 1900 lirayı poşete koyan dolandırıcı, evden çıkıp uzaklaştı. Ziynet eşyalarını almaya gelen dolandırıcı, sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olaydan sonra dolandırıldığını anlayan Nurten Yavuz'un şikayeti üzenine polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yakalanan dolandırıcı aranıyor.