(Görüntülü Haber) Dolandırıcılık girişimi kamerada

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de sahte kimlikle bir telefon bayisinden cep telefonu almaya çalışan dolandırıcı, bu durum çalışanlar tarafından anlaşılınca, işyerinden kaçmaya başladı. Dolandırıcının kaçması ve işyeri çalışanlarının peşinden çıkması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Gazi Bulvarı'ndaki bir telefon bayisinde meydana geldi. Bayiye gelerek internet kullanıcısı Muhammet R.B. adına düzenlenen sahte kimlikle, faturaya yansıtılmak üzere cep telefonu almak isteyen dolandırıcı, durumdan şüphelenen mağaza çalışanlarının soruları üzerine kaçtı. Mağaza müdürü 27 yaşındaki Mesut Kara ve çalışanlar peşine düşse de dolandırıcı kaçarak izini kaybettirdi. O anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Polis dolandırıcının kim olduğunu belirleyip, yakalanmak için çalışma başlattı. "PANİKLEDİ KAÇTI, BİZ DE KOVALADIK" İşyeri Müdürü Mesut Kara, dolandırıcının, sabit hatlı internet üzerinden cep telefonu almak için geldiğini belirterek, "İşyerine ilk girdiğinde, 2 dakika sonra baktığımda gitmişti. Sivil polisler vardı işyerinde. Sonra dolandırıcı olabileceği ihtimalini düşündüm. Polisler gittikten 5 dakika sonra geri geldi. Arkadaşlarımı daha önce uyardığım için kimliği fark etmişler. Aralarında birkaç diyalog yaşanmış. Arkadaşlarım sabit internet hattı numarasını istemiş. Dolandırıcı da ekranda görünen doğru numaraya bakmaya çalışmış. Bunun üzerine personelimiz dolandırıcıya senin eşkalin bizde demiş. Şahıs panikleyince birkaç adım atıp, kaçmaya başladı, kapıdan çıkıp gitti. Biz de arkasından kovaladık. Yetişemedik, izini kaybettik" dedi. "KİMLİK PROFESYONELCE HAZIRLANMIŞ" Sahte kimliğin üzerindeki soğuk mühürle birlikte orijinaline çok benzediğini, ayırt etmenin oldukça güç olduğunu belirten Kara, "Bunlar bir çete. Kimlikleri çok profesyonel bir şekilde ayarlıyorlar. Birçok kişinin kimliğini kullanarak kendi fotoğraflarını yapıştırıyorlar. Üzerine soğuk mühür basıyorlar. Bunlar artık nasıl bir yöntem buldularsa internet üzerinden cihaz alacağım diyorlar. İnternet üzerinden kimlerin cihaz almak istediklerini de biliyorlar. Profesyonel çalıştıkları belli. Diğer bayi arkadaşlarımız da mağdur. Sadece Denizli değil, Denizli dışındaki bayilerde de dolandırıcılık yapılmış. Yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.