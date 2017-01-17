(Görüntülü Haber) Dolandırıcılık çetesinin kuryeleri yakalandı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da telefonla aradıkları 4 kişiden toplam 200 bin lira dolandıran çetenin kurye olarak kullandığı 23 yaşındaki Mehmet Çetin ve 20 yaşındaki Hasan Aydoğdu, polis tarafından yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde tanıştığı ve tahliye olduktan sonra da telefon dolandırıcılığı şebekesiyle her olay için 1000'er lira karşılığında kurye olarak anlaştığı belirlendi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçen 4, 5 ve 6 Ocak günlerinde meydana gelen telefon dolandırıcılığıyla ilgili çalışma başlattı. 4 kişiyi telefonla arayıp "Kimliğiniz kuyumcu soygununda bulundu. Paralarınızı verin biz sizi kurtaralım" diyerek mağdurların evlerine giderek toplam 200 bin lira alanların Mehmet Çetin ve Hasan Aydoğdu olduğu belirledi. 2 şüphelinin de hırsızlık suçundan kaldıkları cezaevinden 1 Ocak günü tahliye olduğunu saptayan polis, şüphelilerin olay günü bindikleri taksiciden adreslerini öğrendi. Geçen 10 Ocak günü yapılan operasyonda 2 kişi evlerinde gözaltına alındı. Mehmet Çetin ve Hasan Aydoğdu'nun yapılan sorgulamalarında hırsızlık suçundan cezaevinde aynı koğuşta kaldıkları sırada tanıştıkları ve yine cezaevinde tanıştıkları bir kişi sayesinde de tahliye olduktan sonrada telefon dolandırıcılığı yapan şebekeyle temasa geçtiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde, "Telefon dolandırıcısı şebekeyle kişi başı her olay için 1000'er liraya anlaştık. Onlar bize adresi veriyordu. Bizde o adrese gidip paraları teslim alıp, onların verdiği hesaba paraları yatırdık" dediği öğrenildi. 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, şebekenin diğer üyelerinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.