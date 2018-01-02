(Görüntülü Haber) Dolandırıcılığa karışan gencin annesi: Kimin hakkını yediyseniz Allah çıkarsın sizden

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - ADAPAZARI'da, sosyal medya üzerinden cep telefonu satışı yaptığını iddia eden ve fotoğraflarını gönderip, telefonları yollamadığı 32 kişinin banka hesabına para yatırmasını sağlayan B.Ç. (28) ile kendisine yardım eden F.G., gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken F.G.'nin annesi, "Kimin hakkını yediyseniz Allah çıkarsın sizden" diyerek, gözyaşı döktü.



Adapazarı'da yaşayan B.Ç., iddiaya göre, açtığı sahte Facebook hesabıyla Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kayseri, İstanbul ile yakın illerden birçok kişiyi telefon satışı yaptığı iddiasıyla dolandırdı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, teknik takip sonucu şüphelinin yerini tespit etti.



B.Ç.'nin 2 dolandırıcılık suçu ve 28 bilişim dolandırıcılığı suçundan arandığı belirlendi. B.Ç. ile kendisine Facebook üzerinden gerçekleştirdiği dolandırıcılık olaylarının birinde yardım ettiği belirtilen F.G. (22), evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.



Emniyete götürülerek, ifadesi alınan B.Ç.'nin Facebook'tan mesajlaştığı 32 kişiye başkasının adına olan IBAN numaralarını vererek, para yatırmalarını sağladığı; ancak fotoğraflarını gönderdiği cep telefonlarını yollamadığı öğrenildi. Bu yöntemle yüksek miktarlarda para elde ettiği belirtilen B.Ç. ve F.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan şüpheliler, emniyetten çıkarılırken, bu sırada polis merkezine gelen F.G.'nin annesi Filiz G., dolandırıcılık şüphelisi B.Ç.'ye tepki gösterdi. Anne G., "Allah belanı versin. Oğlumu bulaştırdın pis işlerine. Çıkama inşallah içeriden. Kimin hakkını yediyseniz Allah çıkarsın sizden" dedi. Gözyaşı döken anneyi polis ekipleri, sakinleştirerek, olay yerinden uzaklaştırdı.