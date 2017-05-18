(Görüntülü Haber) Dolandırıcı kadın altınları sutyenine saklamış

Engin ÖZMEN/EDİRNE, () - EDİRNE’de kendilerini savcı, MİT görevlisi ve polis olarak tanıtan biri kadın 4 kişilik dolandırıcılık, şebekesi 11 yaşındaki S.E.F.’nin ihbarı üzerine polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı..Çocuk S.E.F.’yi ev telefonundan arayıp babasının karakolda olduğunu söyleyerek korkutan şüphelilerden A.H.'nin, evden aldıkları 40 bin liralık altını jelatine sarıp sutyenine sakladığı ortaya çıktı. Adana’dan gelen dolandırıcılık şüphelileri A.H., O.A., R.A. ve H.A., ev telefonundan aradıkları S.E.F.’ye babasının karakolda olduğunu ve evdeki altınları vermelerini istedi. Telaşa kapılan S.E.F. eve gelen şüpheli O.A.’ya altınların yerini gösterip 48 çeyrek altın, 10 gram altın, 4 yarım altın, 2 tam altın, alyans ve 1 altın zincir ile kadın kol saatini verdi. Altınları alan O.A. diğer arkadaşlarıyla buluşup geldikleri otomobille kaçtı. S.E.F.’nin altınları verdikten sonra korkup 115 polis imdat telefonunu arayarak yaşadıklarını anlattı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri apartmanın girişinde bulunan güvenlik kamerasından şüphelileri ve otomobili tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mobese kameralarından otomobilin TEM otoyoluna doğru gittiğini belirledi. Uzun süren kovalamacanın ardından Yunus ekiplerince durdurulan otomobildeki A.H. ile O.A., R.A. ve H.A. gözaltına alındı. ALTINLAR SUTYENİNDE BULUNDU Kadın şüpheli A.H.’nin dolandırıcılık yaparak aldıkları ziynet eşyalarından çeyrek altınları sigara jelatinine sarıp sutyenine gizlediği tespit edildi. Araçta yapılan aramada da diğer ziynet eşyaları ele geçirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde Asayiş Şubesi’nde ifadeleri alınan 4 şüpheli elleri kelepçeli olarak ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan Edirne adliyesine sevk edildi. Şüpheliler adliye girişinde tanınmamak için yüzlerini gizlemeye çalıştı. Soruşturma sürüyor.