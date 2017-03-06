(Görüntülü Haber) Doktorun katil zanlısı susma hakkını kullandı (2)

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CENAZESİ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ Radyoloji Uzmanı Dr. Metin Güneş için, Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, doktorlar ve vatandaşlar katıldı. Dr. Raif Güneş, kardeşinin...

CENAZESİ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ Radyoloji Uzmanı Dr. Metin Güneş için, Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, doktorlar ve vatandaşlar katıldı. Dr. Raif Güneş, kardeşinin tabutu başında taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Güneş'in cenazesi daha sonra omuzlarda cenaze aracına taşındı. Bu sırada cenazeye katılan Güneş'in boşandığı eşi gözyaşlarını tutamadı. Eski eş, arkadaşları tarafından teselli edildi. Güneş’in cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara’ya gönderildi. Dr. Metin Güneş’in, olaydan önce arkadaşlarına İzmit'e taşınıp iş kurmak istediğini söylediği belirtildi.

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