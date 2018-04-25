(Görüntülü Haber) Doktor Merve son yolculuğuna duvağıyla uğurlandı

TEKİRDAĞ'da, dün evinde ölü bulunan doktor Merve Özegel'in (29) cenazesi, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, Özegel'in tabutunun üzerine duvak bırakıldı.



Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yapan Merve Özegel'den haber alamayan ailesi, durumu İlçe Sağlık Müdürü Olcay Parlak'a bildirdi. Bunun üzerine Olcay ve bir grup meslektaşı, Özegel'in Aliağa Sokak'taki evine gitti. Kapıyı açan olmayınca açık olan balkondan eve giren meslektaşları, Merve Özegel'in cansız bedeniyle karşılaştı.



İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Özegel'in cenazesi, memleketi Mersin'e getirildi. Özegel için Muğdat Camisi'ne tören dözenlendi. Cenazeye, ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Anne Naime Özegel, üzerine duvak bırakılan kızının tabutuna sarılıp, dakikalarca gözyaşı döktü. Acılı anneyi, yakınları teselli etmeye çalıştı. Hüznün hakim olduğu cenaze törenine, Özegel'in sınıf arkadaşları da katıldı.



Çerkezköy'de 4 yıldır görev yaptığı belirtilen Merve Özegel'in cenazesi, şehir mezarlığına defnedildi.