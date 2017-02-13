(Görüntülü Haber) Doktor kızının müdahalesi, annesini kurtarmaya yetmedi

Süleyman EKİN/ ANTALYA, () - ANTALYA'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Saliha Sağnıç'ın kullandığı otomobile bir başka otomobil çarptı. Dr. Sağnıç'ın müdahalesi, kazada yaralanan annesi Jale Sağnıç'ı kurtarmaya yetmedi. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışan Saliha Sağnıç, annesi Jale Sağnıç ile birlikte 07 SS 059 plakalı otomobille yola çıktı. Termessos Bulvarı üzerine çıkmak üzereyken iddiaya göre süratli olan ve ışık ihlali yaptığı öne sürülen Gökşin K. yönetimindeki 42 BKB 32 plakalı otomobil, Saliha Sağnıç yönetimindeki otomobile yandan çarptı. Yol kenarındaki elektrik direğini de yıkan iki otomobil dönerek yolun kenarına savruldu. Diğer otomobilin sürücüsü Gökşin K. yaya olarak araçtan çıkıp kaçarken, Saliha Sağnıç kazayı yara almadan atlattı. Ancak otomobilin arka koltuğunda oturan annesi Jale Sağnıç ağır yaralandı. ANNESİNE MÜDAHALE ETTİ Olay yerinde kalbi duran Jale Sağnıç'a ilk müdahaleyi doktor kızı yaparken, kazaya görenler 112'ye haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi kalp masajına devam ederken, Saliha Sağnıç gözü yaşlı, annesinin kurtarılmasını bekledi. Kalbi çalıştırılan Jale Sağnıç, ambulansla kızı ve doktor oğlu Ömer Harun Sağnıç'ın çalıştığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sağnıç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinden kaçan sürücü Gökşin K. ise bugün Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Gökşin K., kazadan sonra korktuğu için kaçtığını söyledi.