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(Görüntülü Haber) Doğum günü kutlamasında yakılan maytap faciaya neden oluyordu

İZMİT'teki bir kafeteryada doğum günü kutlamasında yakılan maytap perdeleri tutuşturunca yangın çıktı. Kafeterya yanarken, dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı. Yangında kafe sahibinin köpeği yanarak telef oldu. Yangın, öğle...

İZMİT'teki bir kafeteryada doğum günü kutlamasında yakılan maytap perdeleri tutuşturunca yangın çıktı. Kafeterya yanarken, dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı. Yangında kafe sahibinin köpeği yanarak telef oldu. Yangın, öğle saatlerinde, Fethiye Caddesi Sabri Ekmen Sokak'ta bulunan Recep Çelik'e ait 3 katlı kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, kalabalık bir grup, doğum günü kutlaması yaptığı sırada yakılan maytaptan çıkan kıvılcımlar kafeteryanın perdesine sıçrayınca yangın çıktı. Kafe sahibi ve çalışanları yangını söndüremeyince, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İçeride bulunanlar paniğe kapılırken kafeterya kısa sürede boşaltıldı. Kafeterya alev alev yanarken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 4 kişiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri bir süre sonra yangını söndürürken, 3 katlı kafeterya kullanılmaz hale geldi. Yangında kafeterya sahibinin köpeği yanarak telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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