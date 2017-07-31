AĞRI, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Ağrı Doğubayazıt ilçesi Çiftlikköy'de 29 Temmuz'da yapılan arazi taraması sırasında terör örgütüne ait güdümlü Tanksavar füzesi (AT-4 Spigot güdümlü TAS silahı) bulunduğu belirtildi.
(Görüntülü Haber) Doğubayazıt'ta terör örgütüne ait güdümlü Tanksavar füzesi bulundu
AĞRI, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Ağrı Doğubayazıt ilçesi Çiftlikköy'de 29 Temmuz'da yapılan arazi taraması sırasında terör örgütüne ait güdümlü Tanksavar füzesi (AT-4 Spigot güdümlü TAS silahı)...
31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:43
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