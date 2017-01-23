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(Görüntülü Haber) Doğubayazıt Belediyesi'ne operasyon

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Belediye'ye operasyon düzenlendi. Buün sabah saatlerinde çok sayıda polis, Doğubayazıt Belediyesi binası ile Belediye Başkanı DBP'li Rohat Özbay'ın evine...

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Belediye'ye operasyon düzenlendi. Buün sabah saatlerinde çok sayıda polis, Doğubayazıt Belediyesi binası ile Belediye Başkanı DBP'li Rohat Özbay'ın evine operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda belediye binasının çevresini bariyerlerle kapatıldı. Belediyeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Belediye ile Başkan Özbay'ın evinde yapılan aramalar devam ediyor.

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