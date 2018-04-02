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(Görüntülü Haber) Doğu Guta dramının sembolleri Türkiye'de

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()-SURİYE'deki Doğu Guta bölgesinde yaşanan şiddeti anlatarak dikkat çeken sosyal medya fenomenleri Alaa ve Noor kardeşler ile bombardıman sonucu annesini ve tek gözünü kaybeden Kerim bebek, Türk Kızılayı'nın...

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()-SURİYE'deki Doğu Guta bölgesinde yaşanan şiddeti anlatarak dikkat çeken sosyal medya fenomenleri Alaa ve Noor kardeşler ile bombardıman sonucu annesini ve tek gözünü kaybeden Kerim bebek, Türk Kızılayı'nın girişimiyle Türkiye'ye getirildi. AK Parti Hatay il teşkilatı kongresine katılmak üzere dün Hatay'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluşan Alaa ve Noor kardeşler ile Kerim bebeğin hayatlarına Türkiye'de devam edecekleri öğrenildi. Kerim bebeğin babası Ebu Muhammed, saldırılarda eşi ve bir kızının hayatını, o zaman 6 aylık olan oğlu Kerim'in de tek gözünü kaybettiğini söyledi. Ebu Muhammed, kendilerini Türkiye'ye getiren ve sahip çıkan Türk Kızılayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk yetkililere teşekkür etti. YAŞANANLARI DÜNYAYA DUYURMUŞLARDI Doğu Guta'ya yapılan saldırıları sosyal medya platformu Twitter aracılığıyla dünyaya duyuran Alaa ve Noor adlı kız kardeşler ise anne ve babalarıyla birlikte Hatay'a getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüklerini anlatan Noor, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi çok iyi karşıladı, geçmiş olsun dileğinde bulundu, o günlerin artık geride kaldığını söyledi ve bize hediye verdi, hediye için çok teşekkür ederim" dedi.

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