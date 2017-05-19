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(Görüntülü Haber) Doğalgazdan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ ) KAYSERİ'de, yeni taşındığı evde doğalgazdan zehirlenen 41 yaşındaki Sertap Sarı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay, merkez Melikgazi ilçesi Belsin Tınaztepe Mahallesi'nde yaşandı. Dün eve...

Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ ) KAYSERİ'de, yeni taşındığı evde doğalgazdan zehirlenen 41 yaşındaki Sertap Sarı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay, merkez Melikgazi ilçesi Belsin Tınaztepe Mahallesi'nde yaşandı. Dün eve taşındığı öğrenilen Sertap Sarı doğalgazdan zehirlendi. 112 ekiplerini arayarak yardım isteyen kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sarı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

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