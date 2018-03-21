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(Görüntülü Haber) Doğalgaz patlamasında ev enkaza döndü: 1 ölü, 3 yaralı (3)

GENÇ KIZIN BABASI DA YARALANDI Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 18 yaşındaki Elif Geldi'nin hayatını kaybettiği kazada genç kızın babası İsa Geldi'nin de yaralandığı belirlendi. Olay sırasında...

GENÇ KIZIN BABASI DA YARALANDI

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 18 yaşındaki Elif Geldi'nin hayatını kaybettiği kazada genç kızın babası İsa Geldi'nin de yaralandığı belirlendi. Olay sırasında başından hafif şekilde yaralanan İsa Geldi'nin de götürüldüğü Muradiye Devlet Hastanesi'nde yapılan tedaviden sonra taburcu edildiği öğrenildi. 

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada ortalığı savaş alanına çeviren doğalgaz patlaması bir eve ait güvenlik kameralarına yansıdı. Saatler 08.31'i gösterdiğinde şiddetli bir patlamanın ardından ortalık toz bulutu içinde kalıyor. Ardından tek katlı ev enkaz yığını haline dönerken, hayatını kaybeden Elif Geldi de moloz yığınları altından çıkartılıyor. 

​Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

 

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