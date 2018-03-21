EVİN ÖNÜNDEN GEÇEN ELİF ÖLDÜ Bursa'da Bahar Mahallesi'nde bu sabah tek katlı evde meydana gelen patlamanın doğalgaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi. Patlama sırasında evin önünden geçen Elif Geldi'nin (18) yaşamını yitirdiği, yine yoldan geçen Şehmuz Bora ile evde bulunan Hikmet Güner'in yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.
(Görüntülü Haber) Doğalgaz patlamasında ev enkaza döndü: 1 ölü, 2 yaralı (3)
EVİN ÖNÜNDEN GEÇEN ELİF ÖLDÜ Bursa'da Bahar Mahallesi'nde bu sabah tek katlı evde meydana gelen patlamanın doğalgaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi. Patlama sırasında evin önünden geçen Elif Geldi'nin (18) yaşamını...
21 Mart 2018 Çarşamba 10:52
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.