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(Görüntülü Haber) Doğal gaz kaynaklı patlamada ev çöktü: 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da, doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ev çöktü. Enkaz altında kalan anne ve 2 yaşındaki oğlu, ağır yaralandı. Afyonkarahisar'ın Veyselkarani Mahallesi 166'ncı Sokak 19 numaralı evde, öğle saatlerinde,...

AFYONKARAHİSAR'da, doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ev çöktü. Enkaz altında kalan anne ve 2 yaşındaki oğlu, ağır yaralandı. Afyonkarahisar'ın Veyselkarani Mahallesi 166'ncı Sokak 19 numaralı evde, öğle saatlerinde, iddiaya göre, doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada tek katlı müstakil ev, çöktü. Patlama sırasında evde bulunan Gurbet Hançer (35) ile Ayaz Hançer (2), göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, enkaz altından çıkarılan anne ile oğlu, ambulansla Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Doğal gaz müdahale ekipleri ise patlamanın meydana geldiği eve gaz akışını kesti. Yaralı anne ile oğlunun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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