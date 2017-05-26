Canan ALTINTAŞ- Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR merkez Yenişehir İlçesi'nde üç gün önce yolda yürüyen çifte saldıran 23 yaşındaki Yekta Ç., kimliği görüntülerden belirlenerek dün gece gözaltına alındı. Merkez Yenişehir İlçesi Kooperatifler Mahallesi Şair Sırrı Sokak'ta üç gün önce yolda yürüyen bir çifte saldırıp önce erkek ile kavga eden, daha sonra yanındaki kadına da saldıran kinin Yekta Ç. olduğu, güvenlik kameraları görüntülerinden saptandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Yekta Ç., emniyete götürüldü. Bu kişinin sorgusu devam ederken, polis saldırıya uğrayan ancak şikayetçi olmayan çiftin bulunması için çalışma başlattı.
(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da yolda yürüyen çifte saldıran şüpheli yakalandı
Canan ALTINTAŞ- Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR merkez Yenişehir İlçesi'nde üç gün önce yolda yürüyen çifte saldıran 23 yaşındaki Yekta Ç., kimliği görüntülerden belirlenerek dün gece gözaltına alındı. Merkez Yenişehir...
26 Mayıs 2017 Cuma 09:58
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