(Görüntülü Haber) Diyarbakır'da uyuşturucu ve kaçak cep telefonu operasyonu

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin son 2 günde düzenledikleri operasyonda 1 ton 159 kilo 814 gram esrar maddesi ile piyasa değeri 60 bin lira olan kaçak cep telefonu ve bataryaları ele geçirildi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "08.02.2017-10.02.2017 tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenlenmiştir. Yapılan çalışmalar kapsamında 1 ton 149 kilo 909 gram kubar esrar maddesi, 9 kilo 905 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 2'si çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanmış olup, diğer ikisinin gözaltındaki işlemleri halen devam etmektedir. İlimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gorganizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıklarla ve aralıksız bir şekilde devam edecektir" denildi. Öte yandan kaçakçılık yapan kişilere yönelik yapılan operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise, "Yenişehir İlçesi Kooperatifler Mahallesi Cami Sokak üzerinde bulunan ve cep telefonu ticareti yapan bir işyerine operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyonda işyerinin içerisinde piyasa değeri 52 bin 716 lira olan 836 kaçak cep telefonu ile piyasa değeri 7 bin 375 lira olan 295 kaçak cep telefonu bataryası ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve şahıs hakkında adli işlemlere başlanmıştı" denildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, kaçak cep telefonları ve bataryaları Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen sergi ile medya mensupları ile paylaşıldı.